बाढ़ के साइड इफेक्ट: थाने पहुंचने के लिए आम आदमी ही नहीं, पुलिस वाले भी ले रहे नाव का सहारा

उत्तर बिहार में इन दिनों बाढ़ का कहर जारी है। बिाहर के अलग-अलग जिलों में बाढ़ से अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से राज्य के 12 जिलों के 5.5 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। शहर से लेकर गांवों तक में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का कहर इतना है कि पुलिस थाने भी जलमग्न होने के कगार पर हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की वजह से अहियापुर थाने तक पहुंचने के लिए आम नागरिकों की तरह पुलिस वालों को भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि अहियापुर थाना पूरी तरह से बाढ़ की पानी में डूब गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर का अहियापुर थाना बाढ़ में डूब चुका है। आम लोगों के साथ-साथ पुलिस वालों को भी थाने में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।

Bihar: Locals, including police personnel, use a boat to reach Ahiyapur Adarsh police station in Muzaffarpur due to flooding in the region. #BiharFloods pic.twitter.com/3GSRtOmcqG