Bihar Flood: बिहार में जारी है बाढ़ का विकराल रूप, जमीन से हाईवे पर आई जनता

Bihar Flood: बिहार के कई जिलों में बाढ़ का विकराल रूप जारी है। राज्य के 12 जिलों में आई बाढ़ से अबतक 102 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 72 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं, बाढ़ की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के कारण आम जनता को हाईवे किनारे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है।

Bihar: Locals have set up temporary shelters next to national highway-57, in flood-affected Kakerghati village, in Darbhanga. Police says, arrangements being made to ensure safety of locals and to keep the road operational. pic.twitter.com/5EzNk8I7Tj