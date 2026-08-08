Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किशनगंज : कॉलेज ऑफ फिशरीज,में इंटर-क्लास फ्रॉस्टबॉल एवं कैरम चैंपियनशिप का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ फिशरीज, किशनगंज में 01 अगस्त 2026 को विद्यार्थियों के बीच खेल भावना और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए इंटर-क्लास फ्रॉस्टबॉल एवं कैरम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। उद्घाटन डॉ. वी. पी. सैनी ने किया। प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी प्रतिभा और टीम भावना का प्रदर्शन किया।

किशनगंज : कॉलेज ऑफ फिशरीज,में इंटर-क्लास फ्रॉस्टबॉल एवं कैरम चैंपियनशिप का आयोजन

पोठिया (किशनगंज) से गोपाल चौधरी की रिपोर्ट , 08 अगस्त शनिवार को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज ऑफ फिशरीज, किशनगंज में विद्यार्थियों के बीच खेल भावना, अनुशासन, टीम भावना एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटर-क्लास फ्रॉस्टबॉल एवं कैरम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ 01 अगस्त 2026 को हुआ, जिसमें कॉलेज के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।चैंपियनशिप का उद्घाटन डॉ. वी. पी. सैनी, अधिष्ठाता (Dean), कॉलेज ऑफ फिशरीज, किशनगंज द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है।

ये भी पढ़ें:स्टेडियम ए बनी बास्केटबॉल की विजेता

खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, निर्णय लेने की क्षमता, सहयोग की भावना तथा आत्मविश्वास का विकास होता है। उन्होंने प्रतिभागी विद्यार्थियों को पूरे उत्साह एवं खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।प्रतियोगिता के दौरान फ्रॉस्टबॉल एवं कैरम के विभिन्न मुकाबलों में विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा और रणनीतिक कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के बीच मुकाबले रोमांचक रहे और प्रत्येक मैच में जीत के लिए विद्यार्थियों ने पूरे जोश एवं उत्साह के साथ प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों ने न केवल उत्कृष्ट खेल कौशल का परिचय दिया, बल्कि अनुशासन, आपसी सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का भी प्रदर्शन किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।