गोलीकांड के घायल बुलेट समेत डीएम-एसपी से मिली फैक्ट फाइंडिंग टीम

बिहार बंद के दौरान गोलीकांड में घायल तीन व्यक्तियों से मिलने फैक्ट फाइंडिंग टीम ने डीएम-एसपी से पुलिस की बर्बरता पर नाराजगी जताई। टीम ने पीड़ित परिवारों को रोजगार और आर्थिक सहायता की मांग की और राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपने का आश्वासन दिया। छात्रों पर प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज का मामला भी उठाया गया।

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार बंद के दौरान जिला मुख्यालय में गोलीकांड के तीन घायलों से मिलने पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम डीएम -एसपी से मिलकर पुलिस बर्बरता पर आक्रोश जताई। साथ ही, जिले के दरौली में घायल बुलेट गोंड से मुलाकात की। टीम शहर के गांधी मैदान भी पहुंची, जहां बिहार बंद के दौरान लाठीचार्ज हुआ था।

घायलों की स्वास्थ्य स्थिति टीम ने पाया कि गांधी मैदान से छात्रों को जबरन खाली कराने में प्रशासन ने हड़बड़ी दिखाई, छात्रों पर बेतरतीब लाठीचार्ज की गई। टीम ने बताया कि वह अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपेगी। वहीं, पीड़िता परिवारों को रोजगार व आर्थिक सहायता की मांग की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भेजी गई कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम दरौली प्रखंड के डुमराहर गांव पहुंच गोलीकांड में घायल बुलेट गोंड से उनके आवास पर मुलाकात की। टीम ने बुलेट गोंड व उनके परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली, उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया।

प्रशासनिक बातें बहरहाल, दरौली जाने से पूर्व प्रतिनिधिमंडल लगभग एक घंटे तक डीएम विवेक रंजन मैत्रेय व एसपी पूरन कुमार झा से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में टीम ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशासन से सवाल पूछे, साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों की समीक्षा, घायलों के पुनर्वास, आर्थिक सहायता व रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की।

सांसद की प्रतिक्रिया बुलेट गोंड की स्वास्थ्य स्थिति देखने के बाद सासाराम के सांसद मनोज राम ने मौके से डीएम को दूरभाष पर जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, डीएम ने आश्वासन दिया कि पुनः मेडिकल टीम भेजकर उनकी स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने डीएम-एसपी से कहा कि यहां एके -47 के आलावे पिस्टल भी चली है। इससे छात्र घायल हैं, लेकिन अभी तक पिस्टल चलाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की। गृहमंत्री कह रहे कि पिस्टल नहीं चली। सीवान का मामला कोई छोटा मामला नहीं है संसद सत्र में यह पुनः जोर -शोर से उठेगा। छात्रों पर निर्ममता से प्रहार करने वालों को सजा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस व राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने के लिए इस मुद्दे को हर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मंच पर उठाया जाएगा।

उपचार और रोजगार इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बुलेट गोंड अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे थे और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके थे। मौजूदा स्थिति में उनके पैर में गंभीर चोट होने के कारण उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बुलेट गोंड के लिए रोजगार की व्यवस्था करने व समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। मौके पर फैक्ट फाइंडिंग टीम में विधायक विक्रांत भूरिया, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मिमांसा आर्या, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान, प्रदेश प्रमंडलीय कनेक्ट प्रभारी प्रेमचंद सिंह, शशि कुमार सिंह उर्फ चुन्नू सिंह, सौम्या श्रीवास्तव, अमन कुमार, वसीम खान, जिलाध्यक्ष सुशील कुमार, महाराजगंज जिलाध्यक्ष जवाहर भाई, प्रदेश प्रतिनिधि डॉ. ख्वाजा एहतेशाम अहमद आदि उपस्थित थे।