राज्य में 72 फीसदी धान की रोपनी हुई, पांच जिले बेहद पीछे
बिहार में कम और असमय बारिश के कारण शत-प्रतिशत धान की रोपनी नहीं हो सकी है। 31 जुलाई तक राज्य में 72 फीसदी धान की रोपनी हुई है। बारिश में 42 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। कृषि विभाग के अनुसार 37 लाख 91 हजार 41 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य है।
कम और असमय बारिश से बिहार में अब भी शत-प्रतिशत धान की रोपनी नहीं हो सकी है। 31 जुलाई तक राज्य में 72 फीसदी धान की रोपनी हुई है। जमुई में सबसे कम 17 फीसदी और गया में 25 फीसदी धान की रोपनी हुई है। शेखपुरा में 33 फीसदी, नवादा और औरंगाबाद में 38-38 फीसदी धान की रोपनी हुई है। एकमात्र जिला किशनगंज में 100 फीसदी धान की रोपनी हो सकी है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष 37 लाख 91 हजार 41 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से 31 जुलाई तक 27 लाख 12 हजार 474 हेक्टेयर में ही धान की रोपनी हो सकी है। लक्ष्य का यह 72 फीसदी है। सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, अररिया और कटिहार में 90 फीसदी से अधिक धान की रोपनी हुई है। हालांकि पिछले वर्ष 31 जुलाई तक 26 लाख 53 हजार 137 हेक्टेयर धान की रोपनी हुई थी जो लक्ष्य का 70.84 फीसदी थी। इस वर्ष मकई की खेती की स्थिति बेहतर है। दो लाख 70 हजार 287 हेक्टेयर में मकई की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से अब तक दो लाख 50 हजार 291 हेक्टेयर में मकई की खेती हो चुकी है जो लक्ष्य का 93 फीसदी है。
बारिश में कमी
राज्य में अब तक कम बारिश हुई है। जून में 163.5 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। लेकिन मात्र 87.8 मिमी ही बारिश हुई। यानी 46.2 मिमी कम बारिश हुई। वहीं जुलाई में 340.5 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। लेकिन मात्र 203.9 मिमी ही बारिश हो सकी। 40.1 मिमी बारिश कम हुई। एक जून से 31 जुलाई तक 503.8 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 291.7 मिमी बारिश हुई। यानी 42.1 मिमी कम बारिश हुई है। पिछले साल इसी अवधि में 39.5 मिमी कम बारिश हुई थी। 19 फीसदी से कम बारिश तीन जिले सीवान, लखीसराय व सुपौल में हुई है जो सामान्य है। 33 जिले में 20 से 59 फीसदी तक कम बारिश हुई है। जबकि सीतामढ़ी और जहानाबाद में 60 से 99 फीसदी तक कम बारिश हुई है जो अल्पवृष्टि की श्रेणी में है。
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