लोकसभा चुनाव 2019: बहन मीसा भारती थीं उम्मीदवार, फिर भी वोट नहीं डाल पाए तेजस्वी यादव

लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण का आज मतदान संपन्न हो गया। रविवार को 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के दौरान बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव वोट नहीं डाल पाए। पटना के पोलिंग स्टेशन 160 के पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट विकास कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव वोट डालने के लिए बूथ पर नहीं पहुंचे। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनकी मां राबडी़ देवी, बहन मीसा भारती और तेजप्रताप यादव ने अपने मत का प्रयोग किया।

दरअसल, तेजस्वी यादव अपनी बहन मीसा भारती के लिए वोट नहीं कर पाये। प्रचार खत्म होने के बाद शनिवार को ही वह दिल्ली चले गये और आज वोटिंग के दिन भी नहीं लौटे। उधर वोटर लिस्ट में भी उनके नाम के सामने तस्वीर किसी दूसरे की लगी हुई है। राजद सूत्रों ने रविवार की सुबह तक यह सूचना दी कि दो बजे तक नेता प्रतिपक्ष पटना आ जाएंगे और वोट देंगे। लेकिन शाम छह बजे तक वह वेटनरी कॉलेज बूथ पर नहीं पहुंचे।

Vikas Kumar, Patrolling Magistrate, Polling station - 160, Patna: Tejashwi ji couldn't manage to reach to cast his vote, Rabri Devi ji, Misa Bharti and Tej Pratap Yadav cast their votes here today. #LokSabhaElections2019 #Bihar pic.twitter.com/t73Gs1u7th