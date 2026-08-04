डीवाई पाटिल का निधन अपूरणीय क्षति : राज्यपाल
बिहार के पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन ने दुःख व्यक्त किया। उन्होंने डॉ. पाटिल को एक प्रसिद्ध राजनेता, शिक्षाविद् और समाजसेवी बताया, जिनका शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके निधन से क्षेत्र में बड़ी क्षति हुई है।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने बिहार के पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि डॉ. पाटिल एक सुप्रसिद्ध राजनेता, शिक्षाविद् और समाजसेवी थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उनके परिजनों, शुभचिंतकों एवं प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं।
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