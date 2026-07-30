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निर्भय नरेंद्र उच्च विद्यालय में लगी मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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मेहंदिया, निज संवाददाता।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रणव कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाते हैं और उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं।

निर्भय नरेंद्र उच्च विद्यालय में लगी मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी

मेहंदिया, निज संवाददाता। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय अरवल की टीम ने गुरुवार को बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद पटना की मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस के तहत निर्भय नरेंद्र उच्च विद्यालय, निरंजनपुर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों को विज्ञान से जुड़े कई मॉडल और नई तकनीकों की जानकारी दी गई। टीम ने आसान भाषा में विज्ञान के सिद्धांत समझाए और बताया कि विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में किस तरह काम आता है। प्रदर्शनी देखकर विद्यार्थियों ने काफी उत्साह दिखाया और कई सवाल भी पूछे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रणव कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाते हैं और उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं।

कार्यक्रम का संचालन एमएसईबी प्रभारी प्रो. राजीव रंजन के नेतृत्व में किया गया। इसकी जानकारी महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी प्रो. संतोष कुमार ने दी। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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