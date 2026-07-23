राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में नए सत्र के लिए 223 नामांकन
भोजपुर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सत्र 2026-30 के लिए 360 सीटों में से 223 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया। यह प्रक्रिया दो चरणों में हुई। कॉलेज की प्राचार्या डॉ अनामिका ने इसे सुचारू ढंग से संपन्न कराया। नए विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
आरा, एक संवाददाता। भोजपुर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सत्र 2026-30 के लिए यूजीईएसी-2026 के माध्यम से बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना की ओर से संपन्न काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत कुल 360 सीटों में अब तक 223 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया।
नामांकन प्रक्रिया
नामांकन निर्धारित नियमों, मेरिट और काउंसलिंग प्रावधानों के अनुसार दो चरणों में सम्पन्न हुआ। कॉलेज के बाकी बचे रिक्त सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना की ओर से लिए गए परीक्षा के परिणाम के आधार पर किया जाएगा।
प्रबंधन और निगरानी
संस्थान के मीडिया प्रभारी प्रो अमृतांशु रौशन ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान प्राचार्या डॉ अनामिका ने संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी करते हुए नामांकन कार्य को सुचारु और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया। नामांकन प्रभारी सह रजिस्ट्रार प्रो दीपक कुमार ने दस्तावेज़ सत्यापन, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन और प्रशासनिक समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई।
सीट आवंटन
महाविद्यालय के छह संकायों में कुल 360 सीट हैं। इनमें सिविल इंजीनियरिंग के 60, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 60, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 60, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 90 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग के 30 सीटें हैं। कॉलेज प्रशासन ने सभी नए नामांकित विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य की कामना की।
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