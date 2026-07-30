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रजौन : लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के पैतृक घर पिपराडीह गांव में छापा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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आर्थिक अपराध विभाग पटना की पांच सदस्यीय टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में की छापामारी।बिहार के सासाराम में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के कार्य

रजौन : लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के पैतृक घर पिपराडीह गांव में छापा

रजौन(बांका), निज संवाददाता। बिहार के सासाराम में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के पैतृक घर रजौन प्रखंड के पिपराडीह गांव में आर्थिक अपराध विभाग की पांच सदस्यीय टीम ने छापामारी की। उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्जकर विभाग ने कई ठिकानों पर छापामारी की है। इसी कड़ी में पटना की आर्थिक अपराध विभाग की टीम गुरुवार को रजौन के पिपराडीह गांव स्थित उनके पैतृक तीन मंजिल आवास पर भी आर्थिक अपराध विभाग पटना के डीएसपी के नेतृत्व में घंटों छापामारी की गई। हालांकि उनके पैतृक आवास पर कोई नहीं मिले। बताया गया कि यहां कोई नहीं रहते है।

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जांच के दौरान स्थिति

जांच के दौरान उनके एक चाचा ही मिले। उनके चाचा के अनुसार यहां सिर्फ उपयोगी सामान के अलावे कुछ नहीं मिला। जांच के दौरान बांका जिला से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के अलावे रजौन की पुलिस बल भी मौजूद थी। इधर आर्थिक अपराध विभाग की छापामारी से गांव सहित पूरे प्रखंड क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।

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भ्रष्ट अधिकारियों पर असर

इधर इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों के बीच भी हड़कंप मच गई है। सरकारी नौकरी के दौरान अकूत संपति इकट्ठा करने को लेकर लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के पैतृक आवास पर छापामारी के पूर्व उनके सासाराम स्थित आवास सहित पटना स्थित आवास पर भी आर्थिक अपराध विभाग छापामारी कर चुकी है। जानकारी के अनुसार उनके मुज्जफरपुर स्थित ससुराल के घर पर भी विभाग छापामारी कर चुकी है। इधर पैतृक आवास पिपराडीह गांव में छापामारी के दौरान क्या बरामद हुआ, यह बताने से विभाग के संबंधित अधिकारी कुछ भी बताने से बचते रहे। कार्यपालक अभियंता के पिता सुधीर प्रसाद चौधरी बिहार सरकार की नौकरी में सहायक के पद से सेवानिवृत हुए थे। घर पर कोई नहीं रहता है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से विभाग ने अरविंद कुमार चौधरी के घर पर छापामारी की?
आर्थिक अपराध विभाग ने अरविंद कुमार चौधरी के घर पर छापामारी की।
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