मांगों के समर्थन में कर्मचारियों का प्रदर्शन 10 को, सफल बनाने पर चर्चा

जिला मंत्री मोहन मुरारी ने संगठन की एकता, महत्ता एवं मजबूती पर बल दिया। उन्होंने मांगो को लेकर 10 अगस्त को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन एवं 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशव्यापी रैली प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया। मांगों में पीएफआरडीए बिल रद्द कर पुरानी पेंशन लागू करने, ठेका संविदा,आउट सोर्सिंग, दैनिक कर्मियों की सेवा नियमित करने,आठवां पे कमीशन लागू करने, समान काम का समान वेतन, न्यूनतम 26 हजार भुगतान करने, 18 माह का बकाया डीएम भुगतान करने, निजीकरण पर रोक, चार लेबर कोड की वापसी, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति आदि शामिल है।

कन्वेंशन और सम्मेलन की योजना

बैठक में 14 अगस्त को महासंघ का जिला कन्वेंशन कर्मचारी भवन बेगूसराय में आयोजित की जाएगी। कन्वेंशन को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव ए श्री कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय, राज्य महासंघ के अध्यक्ष नीलम कुमारी, महामंत्री सुवेश सिंह संबोधित करेंगे। साथ ही, 13 सितंबर 2026 को महासंघ का जिला सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया एवं स्वागत समिति का गठन किया गया। स्वागत अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा, स्वागत मंत्री जितेंद्र राय, स्वागत कोषाध्यक्ष शंकर मोची को मनोनीत किया गया। पंचायत सचिव संघ का जिला सम्मेलन 26 अगस्त एवं चिकित्सा चिकित्सा संघ का जिला सम्मेलन 30 अगस्त को को कराने का निर्णय लिया गया। अध्यक्षता राम दास ठाकुर नेकी। इस अवसर पर राज्य उपाध्यक्ष जितेंद्र राय, राज्य संयुक्त मंत्री सुधीर कुमार गांधी, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, उपाध्यक्ष शंकर मोची, सहायक जिला मंत्री अनिल कुमार गुप्ता, संयुक्त मंत्री रामानंद सागर,चिकित्सा संघ के सविता कुमारी, रेणु कुमारी, अजय कुमार सिन्हा, वसुंधरा कुमारी, राजेंद्र सिंह, गोपी पासवान,नीरज कुमार सिंह, मोहम्मद इरशाद आलम, सुरेंद्र कुमार, किरण देवी, विभा कुमारी,अर्जुन पासवान,मंजू कुमारी, गोपी पासवान,कैलाश पोद्दार आदि थे। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार