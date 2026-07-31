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मुंगेर: नगर निगम के सफाई कर्मियों का उग्र आंदोलन जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बिहार में कर्मचारियों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। तीन सूत्री मांगों को लेकर आयोजित अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम में सरकार की उदासीनता से कर्मचारी नाराज हैं। मुंगेर में कर्मचारियों के संघ के महामंत्री ब्रह्मदेव महतो ने कहा है कि जब तक मांगें नहीं पूरी होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।

मुंगेर: नगर निगम के सफाई कर्मियों का उग्र आंदोलन जारी

मुंगेर। बिहार में अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम आंदोलन शुरू कर रखा है। मुंगेर में कर्मचारी संघ के महामंत्री ब्रह्मदेव महतो ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगें पूरी तरह जायज हैं, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक तीनों मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम आंदोलन जारी रहेगा।

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महामंत्री ब्रह्मदेव महतो ने कहा, "हम अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। सरकार हमारी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक पूरे बिहार में चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।

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