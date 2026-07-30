बाल संसद व मीना मंच में बेहतर करने वाले स्कूलों का बनेगा वीडियो
बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे बाल संसद और मीना मंच की गतिविधियों के वीडियो बनाएं। यह गतिविधियों का एक संग्रह होगा, जो अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। विद्यालयों को 3 अगस्त तक वीडियो अपलोड करने के लिए कहा गया है।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बाल संसद व मीना मंच में बेहतर करने वाले स्कूलों का वीडियो बनेगा। बेहतर करने वाले स्कूलों की गतिविधियों को मिलाकर एक जगह रखा जाएगा। सूबे के सभी स्कूलों के लिए यह प्रेरणास्रोत बनेगा।इसे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना ने कहा है कि स्कूल में बाल संसद, मीना मंच, एफएलएन समेत जो भी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनमें अगर किसी तरह का नवाचार किया जा रहा है या इन गतिविधियों से स्कूल में जो बदलाव आया है, उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
3 अगस्त तक इसे अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
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