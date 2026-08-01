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सरकारी स्कूलों में अब होगी बच्चों के आंखों की स्क्रीनिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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सरकारी स्कूलों में अब होगी बच्चों के आंखों की स्क्रीनिंग

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों की आंखों की रोशनी अब नियमित जांच के दायरे में आएगी। पढ़ाई के दौरान ब्लैकबोर्ड स्पष्ट नहीं दिखने, सिरदर्द, आंखों में जलन और दृष्टिदोष जैसी समस्याओं की समय रहते पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विद्यालय आधारित आई स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को नि:शुल्क चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि गंभीर नेत्र रोग से पीड़ित बच्चों का विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज कराया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के बीच हुए करार के तहत जिले के सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2026 से 2029 तक यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालय स्तर पर ही बच्चों में दृष्टिदोष की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि आंखों की समस्या उनकी पढ़ाई और भविष्य में बाधा न बने। कार्यक्रम के प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान कटिहार जिले के चार प्रखंडों को शामिल किया गया है। इसके लिए सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने-अपने विद्यालय से दो शिक्षकों का चयन कर प्रशिक्षण के लिए नामित करेंगे। नामों की सूची संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) को भेजी जाएगी.

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प्रारंभिक जांच का प्रशिक्षण

इसके बाद मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रखंड संसाधन केंद्रों पर इन शिक्षकों को आंखों की प्रारंभिक जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की व्यवस्था संबंधित बीईओ करेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यही शिक्षक अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रारंभिक आई स्क्रीनिंग करेंगे। जांच के दौरान जिन बच्चों में दृष्टिदोष या अन्य नेत्र संबंधी समस्या मिलेगी, उनकी सूची बीईओ के माध्यम से जिला समावेशी शिक्षा समन्वयक को भेजी जाएगी। इसके आधार पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद आगे की चिकित्सा और नि:शुल्क चश्मा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी.

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स्कूल स्तर पर पहचान

विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल जाने वाले अनेक बच्चे दृष्टिदोष से प्रभावित होते हैं, लेकिन समय पर जांच नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती रहती है। विद्यालय स्तर पर शुरू होने वाली यह स्क्रीनिंग ऐसे बच्चों की समय रहते पहचान कर उन्हें सामान्य जीवन और बेहतर शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राथमिकता

जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी विभाग की प्राथमिकता है। विद्यालय आधारित आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम से विद्यार्थियों में दृष्टिदोष की समय पर पहचान होगी। जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा तथा गंभीर नेत्र रोग से पीड़ित विद्यार्थियों का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से कार्यक्रम को गंभीरता से लागू करने और शत-प्रतिशत बच्चों की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किस कार्यक्रम के तहत आई स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है?
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विद्यालय आधारित आई स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है।
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