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आरटीई की जानकारी नहीं देने पर डीईओ होंगे तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग को आरटीई और निजी विद्यालयों की जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने 19 अगस्त को डीईओ को व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। मामले की शिकायत यदुवंश ने आरटीआई के माध्यम से की थी, जिसमें पंजीकृत और गैर-पंजीकृत विद्यालयों की जानकारी मांगी गई थी।

आरटीई की जानकारी नहीं देने पर डीईओ होंगे तलब

सीतामढ़ी। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) व निजी विद्यालयों से जुड़ी मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराना जिला शिक्षा विभाग को भारी पड़ गया है। बिहार राज्य सूचना आयोग ने मामले में सख्ती दिखाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी को 19 अगस्त को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने डीईओ को सभी संबंधित अभिलेखों संग उपस्थित होने को कहा है। मामला सोनवर्षा के भुतही निवासी यदुवंश की ओर से दायर आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। आवेदक ने जिले के पंजीकृत व गैर-पंजीकृत निजी विद्यालयों की जानकारी संग आरटीई अधिनियम के तहत 25%आरक्षण कोटे में नामांकित बच्चों का विवरण मांगा था।इसके

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अलावा प्रमुख निजी विद्यालयों के पंजीकरण दस्तावेज, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के पीएफ और न्यूनतम मजदूरी से संबंधित सूचनाएं भी आरटीआई के माध्यम से मांगी गई थीं। सूचना उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। अब 19 अगस्त को होने वाली सुनवाई में विभाग को सभी दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखना होगा।

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