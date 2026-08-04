जिले के स्कूलों में सिलेबस पूरा होने की विभाग करेगी जांच

बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले के स्कूलों में शिक्षकों को अब हर माह सिलेबस पूरा करना होगा इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जांच समिति का गठन कर दिया गया है जो शिक्षकों ने किस दिशा में कितना पढ़ाया है इस मामले का अनुश्रवण करेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मासिक कैलेंडर जारी होने के बाद से ही शिक्षा विभाग में अब कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 सदस्य समिति में समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जांच की जाएगी। उनके अलावा समग्र शिक्षा के पांच और सदस्यों को इसमें रखा गया है। इस बाबत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने प्रत्येक घंटी में क्या पढ़ाया है इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी कितना सिलेबस क्लास में पूरा हुआ इसकी भी जानकारी देनी होगी।

इसके लिए उन्हें गूगल सीट में भरकर देना होगा। जो शिक्षक भरकर नहीं देंगे उनको अनुपस्थित माना जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गूगल फॉर्म में शिक्षकों द्वारा की गई प्रविष्टि ही उनके उस तिथि को विद्यालय में उपस्थित होने और शिक्षण कार्य करने का एकमात्र प्रमाण मानी जाएगी। यदि कोई शिक्षक इस गूगल फॉर्म में अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कर पाता है, तो उन्हें उस दिन के लिए अनुपस्थित मान लिया जाएगा। परिणामस्वरुप, छात्र व विद्यालय हित में उनके उस तिथि के वेतन की कटौती की जाएगी तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संचालित होगी। शिक्षकों ने कितना सिलेबस पूरा किया इस मामले को लेकर समिति द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा।अब जिले के सभी शिक्षकों को प्रतिदिन विद्यालय अवधि की समाप्ति तक एक विशेष गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।