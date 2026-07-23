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अब कक्षा 8 तक चलेगा एफएलएन अभियान: कमजोर बुनियाद मजबूत करने की कवायद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 4 से 8 तक आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) अभियान का विस्तार किया है। 29 जुलाई से शैक्षणिक सामग्री और उपकरणों के आधार पर बेसलाइन सर्वेक्षण और अधिगम आकलन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम स्थिति का पता लगाना और उन्हें सही स्तर पर शिक्षण उपलब्ध कराना है।

अब कक्षा 8 तक चलेगा एफएलएन अभियान: कमजोर बुनियाद मजबूत करने की कवायद

दो दिवसीय मास्टर प्रशिक्षकों का शुरू हुआ प्रशिक्षण 29 जुलाई से शुरू होगा बेसलाइन आकलन फोटो 13 : गुरुवार को जिला स्कूल परिसर में आयोजित उन्मुखीकरण प्रशिक्षण में शामिल चयनित नोडल शिक्षक व मास्टर प्रशिक्षक युवा लीड प्रस्तावित छपरा।

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विशेष अभियान का उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने की दिशा में बिहार शिक्षा विभाग ने बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान (एफएलएन) अभियान का दायरा अब कक्षा 4 से 8 तक बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में सारण जिले में गुरुवार को जिला स्कूल परिसर में चयनित नोडल शिक्षक व मास्टर प्रशिक्षकों का दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। इसके बाद संकुल स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर जुलाई के अंतिम सप्ताह से विद्यालयों में बच्चों की भाषा और गणितीय दक्षता का बेसलाइन आकलन शुरू होगा।जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण, डीपीओ नीरज कुमार, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश माझी ने उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की।

विद्यार्थियों की बुनियादी समझ मजबूत करना

विशेष अभियान के उद्देश्य से कराया गया अवगत सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों व लेखापाल-सह-डाटा इंट्री ऑपरेटरों को बताया गया कि विशेष अभियान का उद्देश्य कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों की भाषा और गणित की बुनियादी समझ को मजबूत बनाना है। विभाग का मानना है कि विभिन्न शैक्षणिक आकलनों और परख संस्थान के निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ है कि बड़ी कक्षाओं के अनेक विद्यार्थियों में भी आधारभूत दक्षताएं अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो सकी हैं। उसी को देखते हुए एफएलएन अभियान का विस्तार किया गया है।

योग्य शिक्षकों का चयन

प्रत्येक दो संकुल पर एक योग्य शिक्षक को मास्टर प्रशिक्षक की जिम्मेदारी विभागीय निर्देश के अनुसार प्रत्येक दो संकुल पर एक योग्य शिक्षक को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में नामित किया गया है। इन शिक्षकों का प्रशिक्षण 23 व 24 जुलाई को जिला स्तर पर होगा। प्रशिक्षण में संबंधित प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, समर कैंप में सहायक नोडल की भूमिका निभा चुके शिक्षक और आईसीटी समन्वयक भी शामिल होंगे। 27 व 28 जुलाई को संकुल स्तर पर उन्मुखीकरण जिला स्तरीय प्रशिक्षण के बाद 27 व 28 जुलाई को संकुल स्तर पर नामित शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में प्राथमिक विद्यालयों से दो-दो और मध्य विद्यालयों से तीन-तीन शिक्षक भाग लेंगे। इसके बाद नामित शिक्षक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई शैक्षणिक सामग्री और उपकरणों के आधार पर 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सभी विद्यालयों में बेसलाइन सर्वेक्षण व अधिगम आकलन करेंगे।

छात्रों की वास्तविक अधिगम स्थिति

विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम की स्थिति का चलेगा पता शिक्षा विभाग का मानना है कि इस अभियान से विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम स्थिति का पता चलेगा। उसी के अनुरूप आगे शिक्षण रणनीति तैयार कर भाषा और गणित में कमजोर बच्चों पर विशेष फोकस किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य केवल मूल्यांकन नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की क्षमता के अनुरूप सही स्तर पर शिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि बुनियादी दक्षताओं में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो सके।

अधिक जानकारी के लिए प्रश्न

यह प्रशिक्षण कब से शुरू होगा?
यह प्रशिक्षण 29 जुलाई से शुरू होगा।

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