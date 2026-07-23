लखीसराय : टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 के शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं होंगी अद्यतन

बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिकाओं में पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए, लखीसराय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशानुसार सभी आवश्यक प्रविष्टियां विधिवत दर्ज की जाएंगी और लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

कजरा, एक संवाददाता। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिकाओं में पाई जा रही अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), लखीसराय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रधानों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार सभी नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं को अद्यतन कर सत्यापन के उपरांत जिला स्थापना कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

निर्देश का पालन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई विद्यालय अध्यापकों को मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य प्रकार के स्वीकृत अवकाश प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विद्यालय में कार्यरत टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं का अद्यतन कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं। सेवा पुस्तिका में स्वीकृत अवकाश सहित सभी आवश्यक प्रविष्टियां विधिवत दर्ज की जाएं। इसके बाद संबंधित सेवा पुस्तिकाओं का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर (काउंटर सिग्नेचर) कराकर जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

लापरवाही नहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। शिक्षा विभाग का उद्देश्य सभी नियुक्त शिक्षकों के सेवा अभिलेखों को पूर्णतः व्यवस्थित, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि भविष्य में वेतन निर्धारण, अवकाश स्वीकृति, सेवा लाभ, पदोन्नति, पेंशन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रधानों को निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अद्यतन सेवा पुस्तिकाएं शीघ्र जिला स्थापना कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।