Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखीसराय : टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 के शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं होंगी अद्यतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिकाओं में पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए, लखीसराय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशानुसार सभी आवश्यक प्रविष्टियां विधिवत दर्ज की जाएंगी और लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

लखीसराय : टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 के शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं होंगी अद्यतन

कजरा, एक संवाददाता। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिकाओं में पाई जा रही अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), लखीसराय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रधानों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार सभी नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं को अद्यतन कर सत्यापन के उपरांत जिला स्थापना कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

ये भी पढ़ें:लखीसराय : छह माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की मांगी गई सूची

निर्देश का पालन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई विद्यालय अध्यापकों को मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य प्रकार के स्वीकृत अवकाश प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विद्यालय में कार्यरत टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं का अद्यतन कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं। सेवा पुस्तिका में स्वीकृत अवकाश सहित सभी आवश्यक प्रविष्टियां विधिवत दर्ज की जाएं। इसके बाद संबंधित सेवा पुस्तिकाओं का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर (काउंटर सिग्नेचर) कराकर जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:23 जुलाई से मूल विद्यालय लौटेंगे प्रतिनियुक्त कर्मी

लापरवाही नहीं

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। शिक्षा विभाग का उद्देश्य सभी नियुक्त शिक्षकों के सेवा अभिलेखों को पूर्णतः व्यवस्थित, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि भविष्य में वेतन निर्धारण, अवकाश स्वीकृति, सेवा लाभ, पदोन्नति, पेंशन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रधानों को निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अद्यतन सेवा पुस्तिकाएं शीघ्र जिला स्थापना कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

सामान्य प्रश्न

बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कितने टीआरई के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई है?
टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।