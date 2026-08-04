बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से 'संबंधित विषय मेंटर' बनने के लिए आवेदन मांगे हैं। शिक्षकों का मूल्यांकन वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया 31 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगी। यह पहल शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए है।

सरकारी स्कूलों के शिक्षक बनेंगे ‘सब्जेक्ट मेंटर’, बिहार शिक्षा विभाग ने मांगे आवेदन अब उत्कृष्ट शिक्षक बनेंगे विषय मार्गदर्शक, 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन वीडियो से होगी शिक्षकों की स्क्रीनिंग, बिहार में तैयार होगा विषय विशेषज्ञों का टैलेंट पूल कक्षा में पढ़ाने का हुनर बनेगा चयन का आधार, शिक्षा विभाग की नई पहल हिंदी से कंप्यूटर साइंस तक विषय विशेषज्ञों का पैनल बनेगा, शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए नई पहल, पढ़ाने की गुणवत्ता पर होगी परख फोटो : डीईओ : जिला शिक्षा विभाग कार्यालय। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता।

शिक्षक बनने की प्रक्रिया सूबे के सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्यभर के योग्य शिक्षकों से विषय मार्गदर्शक (सब्जेक्ट मेंटर) बनने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। चयन प्रक्रिया की शुरुआत रुचि एवं क्षमता के प्रारंभिक आकलन से होगी। इसमें शिक्षकों का मूल्यांकन उनके वास्तविक कक्षा शिक्षण के वीडियो के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार विषय मार्गदर्शकों का एक सशक्त पैनल तैयार किया जाएगा, जो भविष्य में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, शिक्षकों के मार्गदर्शन और शैक्षणिक गतिविधियों को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आवेदन केवल सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों से मांगे गए हैं, जो संबंधित विषय का अध्यापन कर रहे हैं।

वीडियो अपलोड प्रक्रिया 10 मिनट का वीडियो : चयन के लिए शिक्षक को अपनी कक्षा शिक्षण का आठ से 10 मिनट का वीडियो तैयार करना होगा। वीडियो बिहार राज्य पाठ्यचर्या और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-विद्यालयी शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षक-विद्यार्थी के बीच संवाद व शिक्षण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई देना आवश्यक होगा। वीडियो की रिकॉर्डिंग एक ही बार लगातार की जानी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का मैनुअल अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित संपादन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई जानकारियां : शिक्षक अपना वीडियो यूट्यूब (पब्लिक या अनलिस्टेड), फेसबुक टाइमलाइन अथवा फेसबुक ग्रुप पर अपलोड कर उसका शेयरेबल लिंक निर्धारित गूगल फॉर्म में दर्ज करेंगे। आवेदन के दौरान ई-शिक्षाकोष आईडी, यू-डाइस, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर और वीडियो लिंक जैसी जानकारियां देनी होंगी। कई विधाओं से मूल्यांकन : प्रारंभिक स्क्रीनिंग में शिक्षकों का मूल्यांकन विषय ज्ञान, कक्षा शिक्षण कौशल, विद्यार्थियों की सहभागिता, संप्रेषण क्षमता तथा शिक्षण में नवाचार के आधार पर किया जाएगा। स्क्रीनिंग में सफल अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए अलग से आमंत्रित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि वीडियो लिंक स्क्रीनिंग पूरी होने तक सक्रिय रहना चाहिए और आवेदन के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। यदि चयन समिति वीडियो नहीं देख पाती है तो आवेदन बिना किसी अतिरिक्त सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया और समयसीमा आवेदन प्रक्रिया शुरू : आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त तक किए जा सकेंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वीडियो अपलोड कर देने मात्र से चयन की गारंटी नहीं होगी। इस पूरी कवायद का उद्देश्य राज्य के सरकारी विद्यालयों के प्रतिभाशाली शिक्षकों की पहचान कर ‘टैलेंट पूल’ तैयार करना है, जिससे भविष्य में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ बनाया जा सके। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)