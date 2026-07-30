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अररिया : 11वीं कक्षा में 5 से 11 तक करें स्पॉट एडमिशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटमीडिएट

अररिया : 11वीं कक्षा में 5 से 11 तक करें स्पॉट एडमिशन

कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधिबिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटमीडिएट 11वीं कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2026- 28 में स्पॉट नामांकन को लेकर विद्यार्थी को एक और मौका दिया है। केएन इंटर कॉलेज कुर्साकाटा के प्राचार्य प्रो अजय कुमार झा ने बताया कि वैसे विद्यार्थी जो किसी कारण से अब तक 11 वीं कक्षा में नामांकन नहीं ले सके हैं, वे 5 से 11 अगस्त तक अपने पसंद के संकाय एवं विषय में रिक्त सीटों पर नामांकन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सीबीएसई, सीआईएससीई एवं अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी स्पॉर्ट नामांकन करा सकते हैं।

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