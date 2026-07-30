सारण में आज से शुरू होगी बी-बॉस की परीक्षा

बिहार विद्यालय मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा छपरा जिले के तीन केंद्रों पर शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व निगरानी रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखना प्राथमिकता होगी। शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु जिला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित होगा।

तीन केंद्रों पर कड़ी निगरानी में होंगे परीक्षार्थी तीसरी आंख की जद में होगी परीक्षा न्यूमेरिक दो पालियों में होगा आयोजन छपरा, नगर प्रतिनिधि। बिहार विद्यालय मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बी-बॉस) की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा शुक्रवार से सारण जिले के तीन परीक्षा केंद्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में शुरू होगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है।

परीक्षा की तैयारियाँ जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, सशस्त्र बल एवं महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों यानी तीसरी आंख की लगातार नजर रहेगी, जबकि केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कदाचार या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन ने परीक्षा की सभी तैयारियां अंतिम रूप दे दी हैं।

परीक्षा केंद्रों की जानकारी जिले में बी.बी. राम उच्च विद्यालय, नगरा, राजेंद्र कॉलेजिएट, छपरा तथा लक्ष्मी नारायण ब्राह्मण उच्च विद्यालय, छपरा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहले और दूसरे दिन परीक्षार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है, फिर भी प्रशासन ने किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने का निर्णय लिया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी नितेश कुमार ने सभी केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं प्रतिनियुक्त अधिकारियों को परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने का निर्देश दिया है।

परीक्षा का आयोजन उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले अपने-अपने केंद्रों पर पहुंच जाएंगे और परीक्षा समाप्त होने तक विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक संचालित होगी। दोनों पालियों में सुरक्षा व्यवस्था एवं निगरानी के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रशासनिक तैयारी की गई है। जिलाधिकारी ने केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया है कि परीक्षार्थियों की सीट प्लानिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप की जाए और सीट प्लान की एक प्रति प्रत्येक परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए।

निष्पक्षता के उपाय साथ ही जिस विद्यालय के छात्र किसी केंद्र पर परीक्षा दे रहे हों, उस विद्यालय के शिक्षक अथवा कर्मियों की ड्यूटी उसी केंद्र पर नहीं लगाई जाएगी, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल की घटना सामने आती है तो संबंधित केंद्राधीक्षक एवं वीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

परीक्षा की प्रवेश शर्तें परीक्षार्थियों को केवल प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ग्राफ पेपर, चिट-पुर्जा, कॉपी-किताब, ब्लेड, चाकू, माचिस तथा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र के भीतर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षित वीक्षक एवं अन्य कर्मियों को भी अपने पास मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपने निर्धारित स्थान पर ही रहना होगा तथा अनावश्यक रूप से परीक्षा कक्षों में भ्रमण नहीं करना होगा। सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

शिकायत निवारण केंद्र इसके अलावा परीक्षा से संबंधित शिकायतों एवं सूचनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए अनुमंडल कार्यालय, सदर छपरा परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 06152-242444 निर्धारित किया गया है, जो परीक्षा के दिन सुबह 7:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक लगातार कार्यरत रहेगा। यहां परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं तथा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।