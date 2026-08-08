जिले के सभी स्कूलों में दिलाया जाएगा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प
बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया जाएगा। रोहतास वन प्रमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा।
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया जाएगा। इसको लेकर रोहतास वन प्रमंडल की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर सभी विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्देश दिया गया है। बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन 9 अगस्त को किया जाएगा।
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