Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिले के सभी स्कूलों में दिलाया जाएगा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया जाएगा। रोहतास वन प्रमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा।

जिले के सभी स्कूलों में दिलाया जाएगा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया जाएगा। इसको लेकर रोहतास वन प्रमंडल की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर सभी विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्देश दिया गया है। बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन 9 अगस्त को किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Rohtas Sasaram Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।