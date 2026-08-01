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राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट : पुरुष-महिला वर्ग का खिताब बिहार के नाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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पुरूष वर्ग के फाइनल मुकाबले में बिहार ने झारखंड को 7 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया महिला वर्ग के फाइनल में बिहार ने शेष बिहार को 57 रनों से पराजित कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया मैन ऑफ द...

राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट : पुरुष-महिला वर्ग का खिताब बिहार के नाम

हाजीपुर । सं.सू. इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट फेडरेशन के निर्देशन में अक्षयवट्ट राय स्टेडियम हाजीपुर में संपन्न पद्मभूषण स्व. रामविलास पासवान स्मृति द्वितीय यूथ नेशनल सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब बिहार के नाम रहा। पुरुष व महिला दोनों वर्गों का खिताब जीतने में टीम कामयाब रही।

पुरुष वर्ग का फाइनल

पुरूष वर्ग के फाइनल मुकाबले में बिहार ने झारखंड को 7 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया, जबकि महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में बिहार ने शेष बिहार को 57 रनों से पराजित कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने निर्धारित 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 147 रन बनाये। जिसमें अंकित ने 102 व मनीष यादव ने 15 रनों का योगदान किया। जवाबी पाली खेलते हुए बिहार ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 149 रन बनाकर मैच जीत लिया। बिहार की ओर से हैप्पी ने 75 रन व अनिकेत ने 57 रनों का योगदान किया।

महिला वर्ग का फाइनल

महिला वर्ग के मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 173 रनों के विशाल स्कोर खड़ा किया। जिसमें निक्की ने 36 गेंदों पर 102 रन व प्रीती ने 16 गेंदों पर 32 रन बनाये। जवाबी पाली खेलते हुए शेष बिहार की टीम निर्धारित 10 ओवर में 2 विकेट खोकर मात्र 116 रन हीं बना पायी। जिसमें प्रिया ने 31 गेंद पर 69 रन व दीपा ने 12 गेंद पर 22 रन बनाये। पुरुष वर्ग में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बिहार के हैप्पी कुमार को एवं महिला वर्ग में वोमेन ऑफ द मैच का पुरस्कार निक्की कुमारी को दिया गया।

पुरस्कार वितरण

निशुल्क बीबीए बीसीए तथा एआई कोर्स कराएंगे आर सिटी कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हाजीपुर के सौजन्य से फाइनल मैच के खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार वितरण बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में आर सिटी कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हाजीपुर के डायरेक्टर इंजीनियर रवि कुमार ने कहा कि टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त होने वाले महिलाओं एवं पुरुष खिलाड़ियों को कॉलेज में निशुल्क बीबीए बीसीए तथा एआई कोर्स में नामांकन किया जाएगा। इन लोगों की रही उपस्थिति इस अवसर पर चेयरमैन जय मूरत कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी रवि कुमार, वैशाली जिला सॉफ्ट बॉल क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष डॉ राजेश शुभांगी , इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट फेडरेशन के महासचिव साबिर खान, संयुक्त सचिव नाजिर खान, मदन सिंह राठौड़, पर्यवेक्षक अनिल लहरी, झारखंड के सचिव संजीव कुमार झा, सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के कोषाध्यक्ष गौरी शंकर, संयुक्त सचिव मिताली मित्रा, जिला परिषद मुकेश पासवान, समाजसेवी संजीत कुमार एवं सतीश पाठक, चिकित्सक मोर्चा के डॉ रंजन कुमार, राजेंद्र कुमार बनफूल उपस्थित थे। अध्यक्षता सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष सुजय सौरभ ने किया। अतिथियों का स्वागत सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वैशाली के सचिव रवि रंजन कुमार ने व धन्यवाद ज्ञापन सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव ज्योति कुमार ने किया। मंच संचालन दीपक सिंह कश्यप व सुरेश मिश्रा ने किया। - घनश्याम कुमार

सामान्य प्रश्न

बिहार ने कितने खिताब जीते?
बिहार ने पुरुष व महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता।
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