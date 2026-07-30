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समाहरणालय में 5 आधुनिक कार्यालय कक्षों का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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जमुई। कार्यालय संवाददाता जिले के प्रशासनिक तंत्र को अधिक सुदृढ़ और सशक्त जन-उन्मुख

समाहरणालय में 5 आधुनिक कार्यालय कक्षों का उद्घाटन

जमुई। कार्यालय संवाददाता जिले के प्रशासनिक तंत्र को अधिक सुदृढ़ और सशक्त जन-उन्मुख बनाने की दिशा में आज जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी की अनूठी प्रशासनिक संवेदनशीलता और दूरदर्शी सोच के सुखद परिणाम स्वरूप समाहरणालय परिसर में अत्याधुनिक सुख-सुविधाओं और आधुनिक तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित पाँच नए कार्यालय कक्षों का भउद्घाटन संपन्न हुआ। बिहार सरकार द्वारा राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के सुगम और निर्बाध संचालन हेतु लगातार नए-नए पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ की जा रही हैं। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी ने एक कुशल प्रशासक और अभिभावक की भांति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन नव-निर्मित कमरों का उद्घाटन कर इन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को समर्पित किया।

यह सराहनीय पहल न केवल जिला प्रशासन की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी स्पष्ट दर्शाती है कि नेतृत्व केवल आम जनता के कल्याण के लिए ही नहीं, वरन अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी एक सुविधायुक्त, तनावमुक्त और प्रेरणादायी कार्य-वातावरण प्रदान करने हेतु समान रूप से तत्पर है। इस अवसर पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि “किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक सफलता उसके अधिकारियों की कार्यक्षमता पर निर्भर करती है और यह कार्यक्षमता तभी निखरकर सामने आती है जब कार्यस्थल का माहौल अनुकूल, गरिमापूर्ण और संसाधनों से पूर्ण हो। उन्होंने कहा कि एक बेहतर परिवेश अधिकारियों में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है, जिससे उनकी त्वरित निर्णय लेने और जन-समस्याओं के समाधान की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह नया कार्यालय कक्ष अधिकारियों को और अधिक निष्ठा तथा तत्परता के साथ लोक-कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करने में मदद करेगा।”

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