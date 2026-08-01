बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करे सरकार : भाकपा

भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को जारी बयान में कहा कि पूरा बिहार सूखे की चपेट में आ गया है। पूरे राज्य में धान की रोपनी प्रभावित है। बारिश की कमी के कारण धान की रोपनी नहीं हो रही है। धान का बिचड़ा जल रहा है। किसानों को खेती के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। नहरों में पानी नहीं है। नदी और तलाब सूखे हैं। भूमि का जल स्तर नीचे चला गया है। पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सरकार की तरफ से सूखे से निपटने के लिए कोई ठोस तैयारी नहीं दिख रही है।