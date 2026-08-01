Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करे सरकार : भाकपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सूखे के कारण धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। बारिश की कमी, बिजली संकट, और जल स्तर गिरने के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई है।

बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करे सरकार : भाकपा

भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को जारी बयान में कहा कि पूरा बिहार सूखे की चपेट में आ गया है। पूरे राज्य में धान की रोपनी प्रभावित है। बारिश की कमी के कारण धान की रोपनी नहीं हो रही है। धान का बिचड़ा जल रहा है। किसानों को खेती के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। नहरों में पानी नहीं है। नदी और तलाब सूखे हैं। भूमि का जल स्तर नीचे चला गया है। पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सरकार की तरफ से सूखे से निपटने के लिए कोई ठोस तैयारी नहीं दिख रही है।

भाकपा के राज्य सचिव ने जनता को अकाल में मिलने वाली सभी सुविधाएं देने, किसानों को खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली और डीजल अनुदान देने, किसानों के कृषि लोन माफ करने, किसानों को मुआवजा देने एवं पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने की भी मांग की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Patna Latest News Patna News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।