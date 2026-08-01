बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करे सरकार : भाकपा
भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सूखे के कारण धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। बारिश की कमी, बिजली संकट, और जल स्तर गिरने के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई है।
भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को जारी बयान में कहा कि पूरा बिहार सूखे की चपेट में आ गया है। पूरे राज्य में धान की रोपनी प्रभावित है। बारिश की कमी के कारण धान की रोपनी नहीं हो रही है। धान का बिचड़ा जल रहा है। किसानों को खेती के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। नहरों में पानी नहीं है। नदी और तलाब सूखे हैं। भूमि का जल स्तर नीचे चला गया है। पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सरकार की तरफ से सूखे से निपटने के लिए कोई ठोस तैयारी नहीं दिख रही है।
भाकपा के राज्य सचिव ने जनता को अकाल में मिलने वाली सभी सुविधाएं देने, किसानों को खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली और डीजल अनुदान देने, किसानों के कृषि लोन माफ करने, किसानों को मुआवजा देने एवं पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने की भी मांग की।
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