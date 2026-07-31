डीएलएड परीक्षा: कड़ी सुरक्षा में 418 परीक्षार्थी होंगे शामिल
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की डीएलएड प्रथम वर्ष (सत्र 2025-27) की परीक्षा 31 जुलाई से शुरू होगी। जिले में 418 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। परीक्षा केंद्र श्री लक्ष्मी हाईस्कूल होगा, जिसमें उचित प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी।
आमोद कुमार सीतामढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की डीएलएड प्रथम वर्ष (सत्र 2025-27) की परीक्षा 31 जुलाई से शुरू होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के 418 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है।शहर के श्री लक्ष्मी हाईस्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 31 जुलाई से 7 अगस्त तक दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी। परीक्षा केंद्र और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
जिला प्रशासन ने केंद्राधीक्षक को बिहार बोर्ड के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। परीक्षार्थियों की सघन जांच, प्रवेश व्यवस्था, प्रश्नपत्र की सुरक्षा तथा उत्तरपुस्तिकाओं के सुरक्षित संधारण को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। डीईओ राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी के अनुसार परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी, ताकि परीक्षा पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। वहीं केन्द्राधीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को वीक्षकों के साथ ब्रीफिंग कर परीक्षा संचालन व्यवस्था से अवगत कराया।
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