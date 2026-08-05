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भाकपा छह से 14 तक चलाएगी पदयात्रा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बिहपुर में भाकपा अंचल परिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत 6 से 14 अगस्त तक पदयात्रा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर महंगाई, बेरोजगारी और जनसमस्याओं पर लोगों से संवाद करेंगे। पदयात्रा की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की गईं।

भाकपा छह से 14 तक चलाएगी पदयात्रा अभियान

बिहपुर, संवाद सूत्र। भाकपा अंचल परिषद की बैठक मंगलवार को बिहपुर स्थित पार्टी कार्यालय में अंचल अध्यक्ष रामशरण यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत छह से 14 अगस्त तक पदयात्रा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। जिला कार्यकारिणी सदस्य निरंजन चौधरी, विमल यादव, अंचल मंत्री हिमांशु कुमार व संजय पंडित ने बताया कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर महंगाई, बेरोजगारी व जनसमस्याओं पर लोगों से संवाद करेंगे। पदयात्रा की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय की गईं।

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