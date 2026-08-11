भाकपा ने महंगाई-बेरोजगारी को लेकर हल्लाबोल कार्यक्रम
गढ़हरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुएदिल्ली में 1 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने का आह्वान किया। सभा में कई नेताओं ने जनविरोधी नीतियों पर चर्चा की।
गढ़हरा(बरौनी),एक संवाददाता। गढ़हरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने केंद्र सरकार की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्थानीय जनसमस्याओं के विरोध में पदयात्रा निकाली। दो तीनों में यह यात्रा गढ़हरा के किऊल,चकबल, आसिफपुर गढ़हरा में लोगों को दिल्ली चलने का आह्वान किया। अंचल मंत्री प्रह्लाद सिंह के नेतृत्व में निकले इस मार्च में कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आगामी 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने का आह्वान किया। पदयात्रा गढ़हरा में कामरेड सलाहउद्दीन जी के आवास से शुरू हुई।
आयोजित सभा में कामरेड दानिश महबूब ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और जनविरोधी नीतियों से किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं। पूर्व विधायक राम रतन सिंह ने प्रमुखता से सात सूत्री मांगें रखीं। इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य दिलेर अफगन, रामाधार सिंह, संजीव सिंह, अनिल सिंह, अशोक रजक, प्रमोद चौधरी, शाखा मंत्री मुनेश्वर साह, फ़ैज़ अकरम, मंजर आलम , रेहान, साजिद महबूब, मो जावेद , शेर अली, मो इरशाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।
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