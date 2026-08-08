लखीसराय : महंगाई, भ्रष्टाचार, मजदूर-किसानों के मुद्दों पर भाकपा की पदयात्रा
लखीसराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पदयात्रा 6 से 15 अगस्त तक जारी है। पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ा रहे हैं। नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं और किसान, मजदूर अधिकारों पर हमले तथा शिक्षा प्रणाली के गिरते स्तर के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।
लखीसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जिले में छह से 15 अगस्त तक आयोजित पदयात्रा शनिवार को भी जारी रही। पदयात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाने के दौरान चौक-चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार चरमरा रही है और शिक्षा से जुड़े आंदोलनों को सरकार द्वारा दमन के जरिए दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को प्रवेश की छूट देने, दशकों के संघर्ष के बाद मजदूरों को मिले अधिकारों पर हमले और विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा आयोजित की जा रही है।
पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ता गांव की गलियों और टोले-मोहल्लों में लोगों से संपर्क कर पार्टी की नीतियों और आंदोलन के मुद्दों की जानकारी दे रहे हैं। कई जगह ग्रामीणों ने गांव से बाहर निकलकर पदयात्रियों का स्वागत भी किया। पदयात्रियों ने लोगों से एक सितंबर को दिल्ली में आयोजित पार्टी की रैली में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील किया। जत्था प्रभारी कामरेड जितेंद्र कुमार ने बताया कि पदयात्रा का समापन 14 अगस्त को जिला मुख्यालय में होगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से निकल रहे सभी जत्थे विद्यापीठ चौक पर सुबह 10 बजे जुटेंगे और वहां से शहीद द्वार तक मार्च करेंगे। दो घंटे के अंतराल के बाद शहीद द्वार से पुनः मार्च शुरू होगा, जिसका समापन शाम पांच बजे जमुई मोड़ पर सभा के साथ होगा। पदयात्रा का नेतृत्व अंचल मंत्री ओम प्रकाश मंडल कर रहे हैं। जत्थे में किसान नेता अरुण कुमार सिंह, प्रमोद यादव, सुधीर बरई और गंगा रजक सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं।
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