मुकदमा वापसी के फैसले को तत्काल लागू करे सरकार : भाकपा-माले
भाकपा-माले की कहलगांव इकाई ने छात्र आंदोलन के समर्थन में राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाते हुए गांगुली पार्क से मार्च निकाला। सभा में नेताओं ने सरकार से 26 जुलाई तक दर्ज मुकदमों की वापसी की मांग की, साथ ही अन्य लोकतांत्रिक आंदोलनों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे भी बिना शर्त वापस लेने के लिए कहा।
कहलगांव, निज प्रतिनिधि। भाकपा-माले की कहलगांव इकाई ने गुरुवार को आइसा एवं आरवाईए के राज्यव्यापी विरोध दिवस का समर्थन करते हुए गांगुली पार्क चौक से मार्च निकाला। मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर पुनः गांगुली पार्क पहुंचा, जहां सभा आयोजित की गई। भाकपा-माले के राज्य कमेटी सदस्य एवं भागलपुर जिला सचिव महेश प्रसाद यादव ने कहा कि छात्र आंदोलन के दबाव में सरकार ने 26 जुलाई की शाम छह बजे तक दर्ज सभी मुकदमों की वापसी की घोषणा की है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को बिना विलंब तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की।जिला कमेटी सदस्य सह कहलगांव प्रखंड सचिव रणधीर यादव ने कहा कि हालिया छात्र आंदोलन के अलावा नगरनौसा, कहलगांव बियाडा और किसानों सहित विभिन्न लोकतांत्रिक आंदोलनों के दौरान दर्ज सभी मुकदमे भी बिना शर्त वापस लिए जाएं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल घोषणा तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। सभा को मनोरमा देवी एवं अर्जुन प्रसाद ठाकुर ने भी संबोधित किया।
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