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अरवल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे दीपंकर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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अरवल निज संवाददाता। रागनी की मौत सदर अस्पताल अरवल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई थी।

अरवल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे दीपंकर

अरवल निज संवाददाता। भाकपा माले के जिला सचिव जितेंद्र यादव एवं पूर्व विधायक महानंद सिंह ने बताया कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य 4 अगस्त को अरवल आएंगे। अपने दौरे के दौरान वे फरखरपुर, भदासी और हैबतपुर गांवों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले वे फरखरपुर में रागनी कुशवाहा के परिजनों से मिलेंगे। रागनी की मौत सदर अस्पताल अरवल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई थी।

दिवंगत परिवारों से मुलाकात

नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मामले में सवाल उठाने पर पूर्व विधायक महानंद सिंह को राजनीतिक दबाव में झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। इसके बाद वे भदासी गांव में दिवंगत चूरामन भगत के परिवार से मुलाकात करेंगे। नेताओं ने बताया कि चूरामन भगत को टाडा जैसे कथित फर्जी मुकदमे में 23 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। पार्टी के लगातार आंदोलन के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी। उनका निधन 30 जुलाई को उनके आवास पर हो गया। दौरे के अंतिम चरण में दीपांकर भट्टाचार्य हैबतपुर पहुंचकर अनिल सिंह उर्फ टुनटुन महतो के परिजनों से मिलेंगे। नेताओं का आरोप है कि उत्पाद विभाग के कर्मियों द्वारा पिटाई के कारण उनकी हाजत में मौत हुई थी।

घोसी प्रखंड का दौरा

उधर जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड के चैती पीपर गांव में भी दीपकंर भटटाचार्य आएंगे, और वहां के पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे।

सामान्य प्रश्न

दीपांकर भट्टाचार्य कब अरवल आएंगे?
दीपांकर भट्टाचार्य 4 अगस्त को अरवल आएंगे।
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