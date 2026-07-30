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सरकार की नाकामियों के खिलाफ 6 से 15 तक भाकपा की पदयात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में भाकपा की बैठक में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ संगठनात्मक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ पदयात्रा का आयोजन 6 से 15 अगस्त तक होगा। बैठक में आगामी विधान परिषद चुनाव और भिखारी प्रसाद यादव की जीवनवृत्त पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

सरकार की नाकामियों के खिलाफ 6 से 15 तक भाकपा की पदयात्रा

मुजफ्फरपुर, हिप्र। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की जिला परिषद की बैठक गुरुवार को मिठनपुरा स्थित जिला कार्यालय चंद्रशेखर भवन में जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी सघन अभियान चलाएगी। केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की नाकामियों और वादाखिलाफी के खिलाफ छह से 15 अगस्त तक सभी प्रखंडों में पदयात्रा निकाली जाएगी। बैठक में इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई। पदयात्रा के दौरान कमरतोड़ महंगाई, अप्रत्याशित बेरोजगारी, किसानों की फसल के लिए एमएसपी की गारंटी और श्रमिकों के अधिकारों पर हमले के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाया जाएगा।

पार्टी नेताओं ने बताया कि पदयात्रा के जरिए आम जनता को सरकार की विफलताओं से अवगत कराया जाएगा। पार्टी के आह्वान पर एक सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होनेवाली बदलाव संभव है रैली का आयोजन किया जाएगा।बैठक में बिहार विधान परिषद के आगामी चुनाव में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधान पार्षद प्रो. संजय कुमार सिंह को जिताने की कार्ययोजना भी बनाई गई। इस अवसर पर रामकिशोर झा, जगदीश प्रसाद गुप्ता, भिखारी प्रसाद यादव, सुनील ठाकुर, मदन मोहन सिंह, अजित कुमार, कुमार गौरव, शैलेन्द्र कुमार, नगीना प्रसाद, जकी अहमद सहित अन्य नेताओं ने विचार रखे। बैठक में पार्टी नेता भिखारी प्रसाद यादव के जीवन वृतांत पर आधारित पुस्तक हरसेर: एक दौर, एक नेतृत्व का विमोचन राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय और प्रो. संजय कुमार सिंह ने किया।

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