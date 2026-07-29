विद्युत सेवाओं में पारदर्शिता के लिए उपभोक्ता परिषद बनाने की मांग
बिहार राज्य विद्युत उपभोक्ता मंच ने विद्युत उपभोक्ता सलाहकार परिषद के गठन की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और अन्य को ज्ञापन सौंपा। मंच के सचिव राजेश कुमार के अनुसार, बिजली बिल की गड़बड़ी और बिजली कटौती जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
मुजफ्फरपुर, वसं। बिहार राज्य विद्युत उपभोक्ता मंच ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग और बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) को ज्ञापन सौंपकर राज्यस्तर पर विद्युत उपभोक्ता सलाहकार परिषद के गठन की मांग की है। मंच के संस्थापक सचिव राजेश कुमार का कहना है कि बिजली बिल की गड़बड़ी, स्मार्ट मीटर विवाद, लो-वोल्टेज, बार-बार बिजली कटौती, ट्रांसफॉर्मर खराबी और शिकायतों के निस्तारण में देरी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ताओं की नीति निर्माण में भागीदारी जरूरी है। ज्ञापन में विद्युत अधिनियम-2003 और बीईआरसी के प्रावधानों का हवाला देते हुए परिषद गठन, जिला व राज्यस्तरीय सलाहकार समितियां, त्रैमासिक संवाद बैठक, स्मार्ट मीटर हेल्पडेस्क, प्रभावी शिकायत निवारण मंच और उपभोक्ता संगठनों को औपचारिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है।
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