कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने मंदार में की पूजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना
बांका में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भगवान मधुसूदन और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। कांग्रेस जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रही है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
बांका से संतोष की रिपोर्ट बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू शुक्रवार को बांका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदार स्थित भगवान मधुसूदन मंदिर एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता वर्तमान केंद्रीय सरकार की नीतियों से नाखुश है और महंगाई, बेरोजगारी तथा अन्य जनसरोकार के मुद्दों से परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। उनके साथ कांग्रेस के कई स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
मंदिर परिसर में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। दौरे के दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने का भी आह्वान किया।
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