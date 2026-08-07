कांग्रेसी एकजुट होकर करें मुकाबला : प्रदेश अध्यक्ष
भागलपुर में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 जिलों के नए प्रखंड अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी तेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी-शाह का जादू अब कमजोर पड़ रहा है और लोग सरकार से ऊब चुके हैं।
भागलपुर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 जिलों के नए प्रखंड अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर भागलपुर में चल रहा है। शहर के एक धर्मशाला में आयोजित समारोह को संबोधित करते प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनाव की तैयारी तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब मोदी-शाह का जादू फीका पड़ रहा है। लोगबाग सरकार से ऊब चुकी है।
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