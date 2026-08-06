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प्रो. मुस्सब्बिर आलम के प्रदेश महासचिव बनने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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किशनगंज। संवाददाता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को पार्टी का

प्रो. मुस्सब्बिर आलम के प्रदेश महासचिव बनने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

किशनगंज। संवाददाता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को पार्टी का नया प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के मिलने पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रोफेसर मुसब्बिर आलम ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है इसके लिए यह विश्वास दिलाता हूं की संगठन और अधिक सशक्त होगा तथा पार्टी की विचारधारा व जनहित की नीतियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाएगी। बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर मुसब्बिर आलम का लंबा राजनीतिक अनुभव, संगठन के प्रति अटूट समर्पण, संघर्षशील व्यक्तित्व और जनसेवा की भावना बिहार कांग्रेस को एक नई ऊर्जा, मजबूती और नई दिशा प्रदान करेगी।

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​कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि उनके कुशल नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा तथा पार्टी की विचारधारा व जनहित की नीतियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगी। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनके उज्ज्वल, सफल एवं गौरवपूर्ण कार्यकाल की मंगलकामना की है।

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