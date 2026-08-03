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‘आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय में 03 से 09 अगस्त 2026 तक ‘युवा आपदा मित्र’ प्रशिक्षण शिविर का संचालन हो रहा है। इसमें 250 स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, बचाव एवं राहत कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वक्ताओं ने युवाओं की आपदा में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

‘आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण’

मोतिहारी,निप्र। मुंशी सिंह महाविद्यालय, मोतिहारी में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में सात दिवसीय ‘युवा आपदा मित्र’ आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सोमवार को हुआ। प्रशिक्षण शिविर 03 अगस्त से 09 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर में विभिन्न महाविद्यालयों के कुल 250 स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, बचाव एवं राहत कार्यों से संबंधित व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्राचार्य प्रो. एम. एन. हक, पूर्व प्राचार्य प्रो. अरुण कुमार, महाविद्यालय के एन.एस.एस. कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. गौरव भारती, लक्ष्मी नारायण दूबे महाविद्यालय, मोतिहारी के एन.एस.एस. कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. रवि रंजन सिंह सहित एस.डी.आर.एफ. की टीम व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।इस

अवसर पर वक्ताओं ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के समय प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवक राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को आपदा के समय स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ प्रभावित लोगों की सहायता, प्राथमिक उपचार, बचाव एवं राहत कार्यों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। प्रशिक्षण शिविर में मुंशी सिंह महाविद्यालय, मोतिहारी; लक्ष्मी नारायण दूबे महाविद्यालय, मोतिहारी; एस.एन.एस. कॉलेज, मोतिहारी; डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा महिला महाविद्यालय, मोतिहारी; के.सी.टी.सी. कॉलेज, रक्सौल; एम.एस.एस.जी. कॉलेज, अरेराज तथा एस.आर.ए.पी. कॉलेज, बारा चकिया के कुल 250 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र के पश्चात एस.डी.आर.एफ. टीम लीडर रविकांत कुमार एवं उनके सहयोगियों द्वारा स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, बचाव एवं राहत कार्य, प्राथमिक उपचार तथा विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभागियों को आवश्यक व्यावहारिक अभ्यास भी कराया जाएगा। सात दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में स्वयंसेवकों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान प्रभावी ढंग से कार्य करने, जोखिम को कम करने तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय स्तर पर राहत एवं बचाव गतिविधियों में सहयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

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