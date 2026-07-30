मानसिक स्वास्थ्य के प्रति रहें हमेशा जागरूक
बिहारशरीफ के नालंदा कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग ने भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर कई शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए। प्राचार्या प्रो. सुनीता सिन्हा ने विद्यार्थियों से मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने और मोबाइल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की। विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें अभिषेक अंबानी की पीपीटी ने विशेष ध्यान आकर्षित किया।
बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नालंदा कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर विविध शैक्षणिक कार्यक्रम हुए। प्राचार्या प्रो. सुनीता सिन्हा ने विद्यार्थियों से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और मोबाइल का आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करने की अपील की। मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ. मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में क्विज, वाद-विवाद और पोस्टर प्रतियोगिताएं हुईं। अभिषेक अंबानी की भारतीय मनोविज्ञान विषयक पीपीटी प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में डॉ. श्रवण कुमार व अन्य शामिल हुए।
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