बीसीसीएल प्रबंधन पर उपेक्षा का आरोप
बरोरा के बिहार जनता खान मजदूर संघ ने बीसीसीएल प्रबंधन पर उपेक्षा और भेदभाव का आरोप लगाया है। संगठन के सचिव महेश कुमार ने बताया कि उन्हें महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों में सुधार नहीं हुआ, तो 15 अगस्त को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
बरोरा। हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस) से मान्यता प्राप्त बिहार जनता खान मजदूर संघ, बरोरा क्षेत्र ने बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र प्रबंधन पर मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन की लगातार उपेक्षा और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। क्षेत्रीय सचिव महेश कुमार ने बयान जारी कर कहा कि कोल इंडिया स्थापना दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में संगठन को आमंत्रित नहीं किया जाता तथा मुख्यालय के निर्देश के बावजूद नियमित संरचनात्मक बैठक भी नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी गई है कि यदि 10 दिनों के भीतर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 15 अगस्त को दोपहर 12 से 1 बजे तक बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र कार्यालय के समीप प्रबंधन का पुतला दहन कर विरोध जताया जाएगा।
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