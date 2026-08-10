मुंगेर: 1.28 लाख पेंशनधारियों के खाते में आए 14.41 करोड़
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ से अधिक पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1,100 रुपये की जुलाई पेंशन राशि सीधे डीबीटी के जरिए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। मुंगेर में 1,28,064 लाभार्थियों के 14.41 करोड़ रुपये का अंतरित किया गया।
मुंगेर, निज संवाददाता। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य भर के पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राज्य के 1,01,32,888 पेंशनधारियों के बैंक खातों में जुलाई माह की पेंशन राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इसके तहत प्रति लाभार्थी 1,100 रुपये की दर से राशि भेजी गई है। मुंगेर समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिलाधिकारी निखिल धनराज की मौजूदगी में इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान मुंगेर जिले के 1,28,064 लाभार्थियों के खाते में कुल 14,41,53,300 रुपये की राशि अंतरित की गई।
कार्यक्रम में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) राजीव रंजन और उपनिदेशक (प्रमंडल) कुमार सत्यकाम सहित विभाग के कई कर्मी व पेंशनधारी मौजूद रहे।आती है, तो तुरंत अपने क्षेत्र के विकास मित्र से संपर्क कर भौतिक सत्यापन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करा लें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें