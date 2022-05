बिहार: भाजपा से दूरी बनाने लगे हैं नीतीश कुमार? कल मुख्यमंत्री सम्मेलन में जाने से किया परहेज

आपको बाता दें कि बिहार में भगवा पार्टी सबसे बड़ी सहयोगी है। इस तरह की मांग हाल ही में सासाराम के सांसद छेदी पासवान और लौरिया विधायक विनय बिहारी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उठाई थी।

Sun, 01 May 2022 11:40 AM

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Sun, 01 May 2022 11:40 AM

