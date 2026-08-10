योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं अधिकारी : मुख्य सचिव
सूर्य घर योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान और राशन कार्ड आवेदनों की हुई समीक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और टीबी मुक्त भारत अभियान
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुख्य सचिव बिहार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने का निर्देश दिया। ऊर्जा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और टीबी मुक्त भारत अभियान पर विशेष जोर दिया गया।
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