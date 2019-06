अवैध शराब पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सभी थाने को ये है फरमान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बावजूद कई इलाकों में इसकी अवैध बिक्री को लेकर नया दिशा निर्देश दिया है। नीतीश कुमार ने सभी थाने से कहा है कि वह इस बात को लिखित में दें कि उनके इलाके में अवैध रूप से शराब की बिक्री नहीं की जा रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बिहार के मुख्यमंत्री ने बुधवार को जारी फरमान में कहा कि लिखित आश्वासन के बावजूद अगर उस संबंधित थाना क्षेत्र से कई अवैध शराब बरामद होती है तो उन थानों के पुलिसकर्मियों को अगले दस साल तक थानों में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।

Bihar CM yesterday gave directions to police to take in writing from each police station that illegal alcohol trade isn't taking place in their area. If alcohol is recovered from the area after that, the police personnel won't be given postings in police stations for next 10 yrs pic.twitter.com/HT7FqPV9HM