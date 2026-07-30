बिहार सीईटी बीएड 2026 में नामांकन के लिए चौथी अलॉटमेंट लिस्ट तीन अगस्त को होगी जारी
-अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद सीट कन्फर्मेशन फीस के रूप में जमा की जायेंगे 3000 रुपए पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। तीन अगस्त को बिहार सीईटी बी
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। तीन अगस्त को बिहार सीईटी बीएड 2026 में नामांकन के लिए चौथी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जायेगी। वहीं फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद सीट कन्फर्मेशन फीस के रूप में 3000 रुपए जमा किये जाएंगे। 3 से 6 अगस्त तक कॉलेज में पेपर वेरिफिकेशन और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
आलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया
फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट के आधार एडमिशन होने के बाद पांचवी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जायेगी। पांचवीं आलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर 10 से 12 अगस्त तक बीएड कॉलेजों में नामांकन लिया जायेगा। इसक बाद फिर छठी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जायेगी, जिसके आधार पर 17 से 18 अगस्त तक बीएड कॉलेजों में नये सत्र में एडमिशन लिया जायेगा। वर्तमान समय में पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी दस बीएड कॉलेजों में अधिकांश कॉलजों में नये सत्र में 60 फीसदी से अधिक सीटों पर एडमिशन हो चुका है।
रिक्त सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया
रिक्त बचे सीटों पर नामांकन के लिए चौथा, पांचवा और छठा कॉलज अलॉटमेंट लिस्ट निकाला जा रहा है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के बीएड नोडल पदाधिकारी डॉ. नवनीत कुमार ने बताया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी दस बीएड कॉलेजों में नये सत्र 2026-28 में कुल 1100 सीटों पर एडमिशन लिये जा रहे हैं। तीन कॉलेज आलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर 60 फीसदी से अधिक सीटों पर अभ्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है। जबकि नामांकन से वंचित रह गये अभ्यार्थियों के लिए चौथा, पांचवा और छठा कॉलज अलॉटमेंट लिस्ट निकाला जा रहा है।
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