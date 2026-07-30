Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार सीईटी बीएड 2026 में नामांकन के लिए चौथी अलॉटमेंट लिस्ट तीन अगस्त को होगी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

-अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद सीट कन्फर्मेशन फीस के रूप में जमा की जायेंगे 3000 रुपए पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। तीन अगस्त को बिहार सीईटी बी

बिहार सीईटी बीएड 2026 में नामांकन के लिए चौथी अलॉटमेंट लिस्ट तीन अगस्त को होगी जारी

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। तीन अगस्त को बिहार सीईटी बीएड 2026 में नामांकन के लिए चौथी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जायेगी। वहीं फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद सीट कन्फर्मेशन फीस के रूप में 3000 रुपए जमा किये जाएंगे। 3 से 6 अगस्त तक कॉलेज में पेपर वेरिफिकेशन और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

ये भी पढ़ें:चतुर्थ मेरिट लिस्ट में शामिल 10500 अभ्यर्थियों में 3174 अभ्यर्थी का हुआ नामांकन

आलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया

फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट के आधार एडमिशन होने के बाद पांचवी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जायेगी। पांचवीं आलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर 10 से 12 अगस्त तक बीएड कॉलेजों में नामांकन लिया जायेगा। इसक बाद फिर छठी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जायेगी, जिसके आधार पर 17 से 18 अगस्त तक बीएड कॉलेजों में नये सत्र में एडमिशन लिया जायेगा। वर्तमान समय में पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी दस बीएड कॉलेजों में अधिकांश कॉलजों में नये सत्र में 60 फीसदी से अधिक सीटों पर एडमिशन हो चुका है।

रिक्त सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया

रिक्त बचे सीटों पर नामांकन के लिए चौथा, पांचवा और छठा कॉलज अलॉटमेंट लिस्ट निकाला जा रहा है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के बीएड नोडल पदाधिकारी डॉ. नवनीत कुमार ने बताया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी दस बीएड कॉलेजों में नये सत्र 2026-28 में कुल 1100 सीटों पर एडमिशन लिये जा रहे हैं। तीन कॉलेज आलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर 60 फीसदी से अधिक सीटों पर अभ्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है। जबकि नामांकन से वंचित रह गये अभ्यार्थियों के लिए चौथा, पांचवा और छठा कॉलज अलॉटमेंट लिस्ट निकाला जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चौथी अलॉटमेंट लिस्ट कब जारी की जाएगी?
चौथी अलॉटमेंट लिस्ट 3 अगस्त को जारी की जाएगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar University Purnia News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।