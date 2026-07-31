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पूर्णिया: चौथी अलॉटमेंट लिस्ट तीन अगस्त को होगी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पूर्णिया। बिहार सीईटी बीएड 2026 की चौथी अलॉटमेंट लिस्ट 3 अगस्त को जारी होगी। इसके बाद 3000 रुपये की सीट कन्फर्मेशन फीस चुकानी होगी। नामांकन प्रक्रिया 3 से 6 अगस्त तक चलेगी। पांचवी और छठी अलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर क्रमशः 10 से 12 और 17 से 18 अगस्त तक नामांकन किया जायेगा।

पूर्णिया: चौथी अलॉटमेंट लिस्ट तीन अगस्त को होगी जारी

पूर्णिया। तीन अगस्त को बिहार सीईटी बीएड 2026 में नामांकन के लिए चौथी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जायेगी। वहीं फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद सीट कन्फर्मेशन फीस के रूप में 3000 रुपए जमा किये जाएंगे। 3 से 6 अगस्त तक कॉलेज में पेपर वेरिफिकेशन और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट के आधार एडमिशन होने के बाद पांचवी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जायेगी। पांचवीं अलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर 10 से 12 अगस्त तक बीएड कॉलेजों में नामांकन लिया जायेगा। इसक बाद फिर छठी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जायेगी, जिसके आधार पर 17 से 18 अगस्त तक बीएड कॉलेजों में नये सत्र में एडमिशन लिया जायेगा।

ये भी पढ़ें:बिहार सीईटी बीएड 2026 में नामांकन के लिए चौथी अलॉटमेंट लिस्ट तीन अगस्त को होगी जारी

वर्तमान समय में पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी दस बीएड कॉलेजों में अधिकांश कॉलजों में नये सत्र में 60 फीसदी से अधिक सीटों पर एडमिशन हो चुका है।

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