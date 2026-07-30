इंटर में स्पॉट एडमिशन की नई तिथि 5 से 11 अगस्त तक

युवा पेज... से ऑनलाइन आवेदन करना होगा बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि।बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2026-28 में इंटरमीडिएट (11वीं) कक्षा में नामांकन से वंचित विद्यार्थियों को राहत देते हुए स्पॉट...

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि।बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2026-28 में इंटरमीडिएट (11वीं) कक्षा में नामांकन से वंचित विद्यार्थियों को राहत देते हुए स्पॉट एडमिशन की अवधि बढ़ा दी है।

स्पॉट एडमिशन की तारीखें समिति के अनुसार अब इंटरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में 5 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक स्पॉट एडमिशन लिया जा सकेगा। समिति ने बताया कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।ताकि जिन छात्रों का अब तक नामांकन नहीं हो सका है, उन्हें एक और अवसर मिल सके। इच्छुक छात्र-छात्राएं उन शिक्षण संस्थानों में नामांकन करा सकेंगे, जहां संबंधित संकाय और विषय में सीटें रिक्त हैं।

रिक्त सीटों की जानकारी बीएसईबी ने स्पष्ट किया है कि रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही सभी इंटर कॉलेजों एवं प्लस-टू विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अपने संस्थान में उपलब्ध रिक्त सीटों का विवरण विद्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। ताकि विद्यार्थियों को सही जानकारी मिल सके। समिति के अनुसार सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य बोर्डों से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी रिक्त सीटों पर स्पॉट एडमिशन के लिए पात्र होंगे। ऐसे छात्र सीधे संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य से संपर्क कर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन और प्रक्रिया विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों का चयन पहली, दूसरी अथवा तीसरी चयन सूची में हुआ था। लेकिन उन्होंने निर्धारित समय पर नामांकन नहीं कराया अथवा स्लाइड-अप की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके, उन्हें स्पॉट एडमिशन के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अन्यथा वे वर्ष 2028 की इंटर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे। समिति ने शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि स्पॉट एडमिशन के दौरान प्रतिदिन नामांकित विद्यार्थियों का विवरण ओएफएसएस पोर्टल पर अपडेट करें। सभी नामांकनों का अंतिम ऑनलाइन अपडेट 12 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि किसी संस्थान द्वारा समय पर नामांकन अपडेट नहीं किया जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।

तकनीकी कारण और पंजीकरण इसके अलावा जिन संस्थानों में तकनीकी अथवा अन्य कारणों से पहले नामांकित विद्यार्थियों का ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पाया था, उन्हें भी स्पॉट एडमिशन अवधि के दौरान यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समिति ने कहा है कि इस प्रक्रिया के बाद सभी नामांकित विद्यार्थियों का वर्ष 2028 की वार्षिक उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया जा सकेगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पॉट एडमिशन से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्व में जारी निर्देश के अनुसार यथावत लागू रहेंगी।