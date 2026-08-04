Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार बोर्ड : इंटर में स्पॉट नामांकन अब 11 तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से 11वीं में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी 11 अगस्त तक ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। पहले की अंतिम तिथि 9 जुलाई थी। बोर्ड ने इस फैसले से विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखा है और सभी शिक्षण संस्थानों को नामांकन अपडेट करने का निर्देश दिया है।

बिहार बोर्ड : इंटर में स्पॉट नामांकन अब 11 तक

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से 11वीं में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी बुधवार से 11 अगस्त तक बोर्ड की ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स (ओएफएसएस) प्रणाली के माध्यम से नामांकन ले सकेंगे। इससे पहले 25 जून से 9 जुलाई तक नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित थी। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया। इस बाबत बोर्ड के संयुक्त सचिव (ओएफएसएस) ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि शिक्षण संस्थान द्वारा ओएफएसएस पोर्टल पर प्रत्येक नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन को 12 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Latest News Bihar Board Patna News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।