बिहार बोर्ड : इंटर में स्पॉट नामांकन अब 11 तक
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से 11वीं में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी 11 अगस्त तक ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। पहले की अंतिम तिथि 9 जुलाई थी। बोर्ड ने इस फैसले से विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखा है और सभी शिक्षण संस्थानों को नामांकन अपडेट करने का निर्देश दिया है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से 11वीं में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी बुधवार से 11 अगस्त तक बोर्ड की ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स (ओएफएसएस) प्रणाली के माध्यम से नामांकन ले सकेंगे। इससे पहले 25 जून से 9 जुलाई तक नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित थी। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया। इस बाबत बोर्ड के संयुक्त सचिव (ओएफएसएस) ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि शिक्षण संस्थान द्वारा ओएफएसएस पोर्टल पर प्रत्येक नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन को 12 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा।
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