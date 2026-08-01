रक्तदान शिविर में 38 लोगों ने दान किए प्लेटलेट्स
बिहार के रक्तदानियों ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सामूहिक एसडीपी रक्तदान शिविर आयोजित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 25 जुलाई को होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में आयोजित शिविर में 38 रक्तदानियों ने प्लेटलेट्स दान किया। इसमें बिहार, यूपी और दिल्ली के रक्तदाता शामिल थे, जिसमें एक महिला रक्तवीरांगना भी थीं।
पुपरी। बिहार के रक्तदानियों ने राज्य की सीमा से बाहर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सामूहिक एसडीपी (सिंगल डोनर प्लेटलेट्स) रक्तदान शिविर आयोजित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एसडीपी डोनर्स ग्रुप, बिहार के अध्यक्ष एवं पुपरी निवासी अतुल कुमार के नेतृत्व में 25 जुलाई को होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी में आयोजित शिविर में कुल 38 रक्तदानियों ने प्लेटलेट्स दान किया। शिविर में बिहार के 21, यूपी के 15 और दिल्ली के दो रक्तदाताओं ने हिस्सा लिया। इनमें एक महिला रक्तवीरांगना भी शामिल थीं।शिविर में सोनी कुमार वर्मा, अविनाश सिंह बादल, रजनीश वत्स, अनीश केशरी, दीपक सिंह चौहान, रौशन कुमार सिंह सहित कई युवाओं ने प्लेटलेट्स दान किया।
सीतामढ़ी की स्मिता वर्षा झा एवं प्रिया सिंह ने आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। शिविर की विशेष बात यह रही कि बिहार सीआईडी (एफएसएल) के निदेशक विपिन चौधरी भी पटना से पहुंचकर प्लेटलेट्स दान किया, जिससे रक्तदानियों का उत्साह बढ़ा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें