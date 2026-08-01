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खरीक बीडीओ ने काली पट्टी लगाकर का किया काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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नवगछिया में, बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने छपरा में बीडीओ पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में काली पट्टी बांध कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। खरीक बीडीओ मोना कुमारी सोनी ने भी यह विरोध जारी रखते हुए सरकारी कार्य किए। पूरे प्रदेश में अफसरों में भारी आक्रोश है और वे संघ के आह्वान का समर्थन कर रहे हैं।

खरीक बीडीओ ने काली पट्टी लगाकर का किया काम

नवगछिया। निज संवाददाता। छपरा में विधि-व्यवस्था के दौरान दो बीडीओ पर हुए जानलेवा हमला के विरोध में बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश के बीडीओ काली पट्टी बांध कर शांतिपूर्ण सांकेतिक विरोध जता रहे हैं। संघ के आह्वान पर खरीक बीडीओ मोना कुमारी सोनी ने भी लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी काली पट्टी लगाकर कार्यालय से संबंधित सरकारी कार्य किया। बीडीओ ने बताया कि छपरा में हुई घटना के बाद से पूरे प्रदेश के ग्रामीण विकास अफसरों में भारी आक्रोश है। जिसके कारण संघ के आह्वान पर फिलहाल सांकेतिक विरोध किया जा रहा है।

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