सहरसा: काली पट्टी बांधकर जताया विरोध
पतरघट के बीडीओ इन्द्रदेव कुमार निराला ने सरकारी कार्यों का निष्पादन करते हुए काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया। यह सारण में बीडीओ पर हुए हमलों के विरोध में है। अधिकारियों की सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर यह आंदोलन जारी रहेगा। संघ ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की।
पतरघट। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर पतरघट के बीडीओ इन्द्रदेव कुमार निराला ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन काली पट्टी बांधकर सरकारी कार्यों का निष्पादन किया। उन्होंने कहा कि सारण में दो बीडीओ पर हुए हमले के विरोध में यह शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। अधिकारियों की सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित होने तक विरोध जारी रहेगा। संघ ने सरकार से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सुरक्षा उपकरण और संवेदनशील ड्यूटी में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग दोहराई।
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